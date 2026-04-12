新東名はまさに「120キロ高速」 他は…？高速道路で2020年以降、一部区間で最高速度の引き上げが順次実施されました。しかし、ここ数年は動きがありません。 【地図／写真】これが高速道路の「100km/h以上で走れる区間」です！最高速度の引き上げは、2010年代に新東名高速の静岡区間（6車線区間）と東北道の岩手県内（4車線区間）で実証的に110km/h、120km/hと順次引き上げ、その結果を受けて他路線にも波及しました。引き上げ