キャセイパシフィック航空と香港エクスプレス航空は、ジェット燃料の急激な高騰によるコストの増加に伴い、輸送能力を削減する。キャセイパシフィック航空では5月16日から6月30日まで、全体の2％の便数を削減する。主に地域間路線と、一部のオーストラリア、南アジア、南アフリカ発着路線が対象となる。影響を受ける予約客には、当初の出発時刻から24時間以内に出発する便への振り替えを行う。香港エクスプレス航空では5月11日から