大谷の先頭打者弾で勢い付いたチームは初回に4点を奪った(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平は現地時間4月11日、本拠地でのレンジャーズ戦で今季第4号本塁打をマーク。これにより、連続出塁を45試合に伸ばし、日本選手最長記録を更新した。初回の第1打席で飛び出したこのアーチで打線が勢いに乗り、ドジャースは6-3で勝利している。【動画】打った瞬間に確信本拠地熱狂の大谷翔平の第4号アーチをチェック大谷にとって4試合