お笑いコンビ・フォーリンラブのバービーさんは4月12日、自身のInstagramを更新。最近ハマっている“0円レジャー”を披露しました。【写真】バービーがハマっている“0円レジャー”「ぜんぜん楽しくなさそうなお顔だけど大丈夫そ？」バービーさんは「新しい植物を見かけるたびに観光客のような写真を撮るという遊びにハマっています」とつづり、9枚の写真を投稿。さまざまな植物の前で、少しかかんで真顔をカメラに向ける姿を披露