◇セ・リーグ巨人0―2ヤクルト（2026年4月12日東京D）巨人の先発・井上温大投手は6回8安打2失点と粘投したが打線の援護に恵まれず今季初黒星を喫した。「粘り強く投げられたので良かったんですけど、先頭をフォアボールで、そのイニングに点取られてしまったんで、そういう防げるとこは気を付けていきたいなと思います」と振り返った。3者凡退は6回のみ。初回から得点圏に背負うなど苦しい投球が続く中、3回無死一、二