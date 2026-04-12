「日本ハム７−１１ソフトバンク」（１２日、エスコンフィールド）日本ハム公式チアのファイターズガールと、ソフトバンクのハニーズがコラボパフォーマンスを繰り広げた。この日は白を基調としたピンクのアクセントがキュートな衣装とともに、ＹＭＣＡダンスなどを披露。ＳＮＳなどでは「ハニーズかわいいな」、「さすが王者のチア。レベルが高い」、「ソフトバンクのチア、なかなかけしからん」、「白ピンク衣装かわいいな