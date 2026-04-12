春の味覚タケノコの出荷が、県内最大の産地、金沢市で始まりました。春の加賀野菜の一つ、「タケノコ」県内全体のおよそ9割の出荷量を占める、県内最大の産地、金沢市で出荷が始まりました。JAの集出荷場には、箱詰めされたタケノコが次々と持ち込まれ、品質や傷がついていないかなど、検査していました。「表年」にあたることしは、3月まで気温の低い状態が続いたものの、今月に入り気温が上昇したことで生育が進み、品質も良く、