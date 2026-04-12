4月12日、阪神競馬場で行われた9R・忘れな草賞（L・3歳オープン・芝2000m）は、今村聖奈騎乗の7番人気、ジュウリョクピエロ（牝3・栗東・寺島良）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にピカキウイ（牝3・栗東・杉山晴紀）、3着にレダアトミカ（牝3・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは1:59.1（良）。1番人気でC.ルメール騎乗、ダーリングハースト（牝3・美浦・宮田敬介）は9着、2番人気で浜中俊騎乗、ソルパッサーレ（牝3・栗東