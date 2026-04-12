【モデルプレス＝2026/04/12】タレントの鈴木奈々が4月12日、自身のInstagramを更新。タンクトップとショートパンツ姿での体重測定の様子や現在の体重を公開した。【写真】37歳元ギャルタレント「ボディラインが綺麗」体重測定で美ボディ披露◆鈴木奈々、タンクトップ×ショーパンで体重測定鈴木は「昨日仕事で久しぶりに体重計りました！」と記し、体にフィットした黒いタンクトップとショートパンツ姿で体重計に乗る様子を公開。