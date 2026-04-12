【モデルプレス＝2026/04/12】元モーニング娘。の加護亜依が4月12日、自身のInstagramを更新。ミニボトムに白いレースタイツの衣装ショットを公開した。【写真】38歳元モー娘「妖精さん」と話題の衣装ショット◆加護亜依、ミニ×レースタイツ衣装公開加護は「サクランタン2026 ありがとうございました すごーーく綺麗でしたぁ！」と11日に奈良県で行われたイベントへの出演を報告。光沢のあるピンクのインナーに白いレース素材のジ