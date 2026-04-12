BLACKPINKのジェニーが、限界を知らない大胆なファッションで再び話題の中心に立った。4月11日、ジェニーは自身のSNSを通じてグラビア撮影現場のビハインドカットを公開し、圧倒的なビジュアルを誇示した。【写真】ジェニー、シースルー衣装で大胆に写真の中の彼女は、透け感のあるシースルーシャツにアンダーウェアを合わせた過激なスタイルを完璧にこなし、堂々とした魅力を放っている。(写真=ジェニーInstagram)続く写真では、