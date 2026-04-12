ちまたでは一番モテると言われる「普通の女の子」。普通なのに男ウケが悪い女性は、何かの理由で「俺の手には負えなそう」とおかしな誤解をされているのかもしれません。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「本当はフツジョなのに…ハードル高そうと敬遠される女性」をご紹介いたします。【１】どことなく暗く、瞳の奥に闇を感じさせる女性「ヘラヘラと生きてきた自分では太刀打ちできない気がします