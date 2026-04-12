◆パ・リーグソフトバンク１１―７日本ハム（１２日・エスコン）日本ハムはソフトバンクとの乱打戦に敗れ、同カードは開幕５連敗。２リーグ制以降では０２年以来２度目となる、苦しいスタートとなった。３回に集中打で一挙４点を奪い一時は逆転したが、先発・有原が５回に３点を失い再逆転を許した。打線は１１安打で７得点と奮起したが、投手陣が踏ん張れなかった。新庄監督は「皆さんの質問は『６連敗しましたけど』…、