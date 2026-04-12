今回、Ray WEB編集部は、同窓会マジックについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。念願のデートだったはずが、少しずつ違和感を感じる主人公。一体このあとどうなるのでしょうか...？原案：Ray WEB編集部作画：蒼樹めいライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】憧れの彼と同窓会で再会。「ずっと好きだったんだよね」とまさかの展開♡ すると、初デートで【予想外の事態】が！？