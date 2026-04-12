◆バスケットボールＢ１リーグ第３１節レバンガ北海道８９―９０長崎（１２日・北海きたえーる）Ｂ１東地区５位のレバンガ北海道は西地区首位の長崎に８９―９０で敗れ、連勝を逃した。最大２３点差を追いつき、第４クオーター（Ｑ）最終盤にＳＧ／ＳＦドワイト・ラモス（２７）が同点の３点シュート（Ｐ）を決めるなど食らいついたが、あと一歩およばなかった。次節は１５日にホームの北海きたえーるでＡ千葉と対戦する。超