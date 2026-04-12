◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―２ヤクルト（１２日・東京ドーム）巨人が今季３度目の連敗で勝率５割に逆戻りした。門脇を今季初めて１番でスタメン起用するなど打線を組み替えたが、ヤクルトの先発・高梨裕稔投手に７回１死までパーフェクト投球を許すなど、機能しなかった。スポーツ報知評論家の高木豊氏は、高梨に苦戦した理由を分析。セ・リーグ５球団との対戦が一巡した現時点の巨人の現状を語った。＊＊＊＊＊＊