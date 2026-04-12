「黄泉のツガイ」KVポスター（C）Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI TVアニメ『黄泉のツガイ』のオープニングテーマVaundy「飛ぶ時」とエンディングテーマとなるyama「飛ぼうよ」が、４月12日より配信リリースとなった。併せてアニメのノンクレジットオープニング＆エンディングムービーも公開された。【動画】TVアニメ「黄泉のツガイ」ノンクレジットOP＆EDムービー今作はVaundyがオープニング＆エンデ