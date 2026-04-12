モデルの滝沢眞規子（47）が12日までに自身のインスタグラムを更新し、17歳の次女が描いた油彩画を公開した。「次女作の油絵」と書き出し、ケーキを頬張る女の子を描いた作品を投稿。「ほっぺたぷくぷくが可愛い誕生日ケーキ食べてる時だよ」と説明した。動画では女の子が来ているブラウスの白いストライプを丁寧に描き込む様子も公開した。フォロワーからは「素晴らしい才能」「色使いや構図もステキな才能ですね」「め