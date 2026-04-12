自民党の鈴木幹事長は、12日に開かれた党大会について「選挙に勝った後の党大会は雰囲気が違う」とした上で、「喜ぶのはそろそろ終わりにして政策実現に取り組まなければならない」と述べた。自民党大会は、東京都内のホテルで開かれ、採択された活動方針では、圧勝した衆院選について「高市政権への高い期待が、自民党への支持と有権者の投票行動に結びついた」などと総括した大会後に記者団の取材に応じた鈴木氏は、「選挙に負け