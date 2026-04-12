自民党は党大会を開き、高市総理が「日本を守り、未来をひらけるのは強い自民党だ」と結束を呼びかけました。会場では高市総理にちなんだグッズが当たるブースが設置されるなど、これまでになかった取り組みも行われた党大会。高市総理「日本を守り、未来をひらけるのは『強い自民党』です。私が先頭に立ちます」挨拶で高市総理は来年の統一地方選挙を念頭に「いくつの公約を実現できたかが、党への信頼に繋がっていく」と話し、衆