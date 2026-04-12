パキスタンの首都イスラマバードで行われたアメリカとイランによる戦闘終結に向けた初めての協議は、合意には至らず、出席していたアメリカのバンス副大統領は日本時間の12日の朝に帰国の途につきました。イスラマバードからFNNバンコク支局・田中剛支局長が中継でお伝えします。イスラマバードで行われた会見でバンス氏は、「我々は譲歩したがイラン側は強硬な姿勢だった」と強調しました。バンス副大統領：良い知らせは21時間以