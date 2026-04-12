1万円札の顔である渋沢栄一は、近代日本経済の父としても知られています。そんな渋沢栄一が遺した書籍『論語と算盤』は、現代社会においても重要なことを教えてくれるようです。【漫画】『論語と算盤』（全編を読む）『漫画 君たちはどう生きるか』の作者・羽賀翔一さんと、漫画家・ワタベヒツジさんの作品『漫画 論語と算盤』は、渋沢栄一の名著を現代にあてはめて漫画化した作品です。そこからの抜粋エピソードである同作『第2章