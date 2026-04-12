パターでは『スコッティ・キャメロン』が好調なセールスを続けている。今週は1位が最新モデルの『スコッティ・キャメロンファントム』シリーズ、2位に『スコッティ・キャメロン スタジオスタイル』シリーズと1、2位を独占している。どちらも定価8万円を超えているが人気がある。今年の販売状況についてPGAツアースーパーストア大宮店の門村勇治さんに話を聞いた。 【週間ギアランキング】4位以下の順位を発表！オデッセイ