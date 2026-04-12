アイアンでは「スリクソン ZXi5」が不動の1位をキープしており、圧倒的な人気を誇っている。2位にも同じダンロップの「ゼクシオ14」がランクイン。ダンロップが上位を占めているが、ライバルになりそうなメーカーはいないのか？PGAツアースーパーストア大宮店の門村勇治にアイアンの販売状況について取材した。【週間ギアランキング】4位以下は？『ZXi 5』を脅かすミズノのアイアンは6位にランクイン「もちろん『スリクソン ZXi