熊本地震から10年を前に復興へのエールを送ろうとプロによるスカイダイビングイベントが阿蘇市で行われました。 このイベントは熊本地震が起きた年に、被災地の子どもを元気づけようと阿蘇市の中学校で開かれたもので、地震から10年の節目に地元の人たちなどが再び企画しました。 上空の小型機から飛び出したのは、スカイダイビングの第1人者といわれる久保安宏（くぼ／やすひろ）さんや娘の久保杏夏（くぼ／あにか）さん