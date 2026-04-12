益城町では、防災や減災の大切さを子どもたちに伝えるイベントが開かれました。 益城町の体育館で開かれたイベントは、熊本地震を経験していない子どもたちも増える中、防災や減災について体験を通して学んでもらおうと開催されました。 会場には、災害時の避難を想定したクイズや人命救助を体験するコーナーが設けられ、家族連れなど約800人が訪れました。 参加者「（自作した防災ホイッスルは）一人の時に火災と