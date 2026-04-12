熊本出身のロックバンド、「WANIMA（わにま）」のデビュー10周年を記念した銅像が天草市に登場しました。 12日に披露されたのは、ロックバンド・WANIMAのギタリストで天草市出身の「KO－SHIN（こーしん）さん」の銅像です。 去年デビュー10周年を迎えたWANIMAが、地元を盛り上げたいと銅像の設置を企画しました。銅像が建てられたのは、昔、バンドのメンバーが練習を行っていた思い出の場所。いま