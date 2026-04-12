大分県内に住む10代後半の女性が先月から行方がわからなくなっていて、警察は接点があったとみられる58歳の男をきょう死体遺棄の疑いで逮捕し、山中で身元不明の遺体を発見しました。死体遺棄の疑いで逮捕・送検されたのは、大分市の姫野忠文容疑者（58）です。記者「ただいま午前9時半です。県警の捜査関係者が続々と山中に入っていきます」姫野容疑者は先月上旬、豊後大野市の山中に年齢や性別不明の遺体を遺棄した疑いがもたれ