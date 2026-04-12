東京・目黒区で交通安全イベントが行われ、子どもたちが交通ルールの理解を深めました。18歳以下の歩行者の交通事故のうち、特に7歳から8歳が事故に多く巻き込まれていることから、警視庁碑文谷署が子どもを対象にイベントを行いました。地元の高校生が問題を出し、子どもたちが答えるクイズ形式で進められ、子どもたちは正しい交通ルールの理解を深めました。簀戸敏正署長は、「子どもは大人の行動を見ています。大人が交通ルール