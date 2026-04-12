ボートレース江戸川の6日間シリーズ（準優勝戦2個レース制）が13日に開幕する。12日に前検が行われた。駆け足で階段を駆け上がっている。22年11月に津でデビューした131期生の松田淳平（24＝三重）の26年前期の適用勝率は5.60で今期が初のA2級。同年後期に適用される昨年11月1日以降の現勝率（前検日時点）は6.57とさらに飛躍して、A1昇級が見えてきた。「今期は最初を除くと、ずっと調子がいいです。事故をしていないのがデ