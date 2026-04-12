バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は12日、札幌市の北海きたえーるなどで13試合が行われ、西地区首位の長崎は北海道に90―89で競り勝って41勝11敗とし、リーグ一番乗りでプレーオフのチャンピオンシップ（CS）進出を決めた。B1昇格3季目で初のCSとなる。西2位の名古屋Dは三河に61―91で完敗し、39勝13敗。東地区1位の宇都宮は富山を89―85で下し、39勝13敗。2位群馬は川崎に87―64で快勝し、12連勝で36勝16敗とした。