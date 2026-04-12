京都府南丹市で登校中に行方不明になり、府警が捜索している同市立園部小６年、安達結希（ゆき）君（１１）について、市内の山中で子どもの物とみられる靴が見つかったことが捜査関係者への取材でわかった。府警は１２日、学校と自宅の間の山中を捜索していた。捜査関係者によると、見つかった靴は安達君がはいていた靴と特徴が似ていることから、府警は関連を調べている。