西武園競輪Ｇ３「開設７６周年記念第１回平原康多カップ」は１２日、決勝戦を行い、カマした真杉匠をゴール前差し切った吉田拓矢（３０＝茨城）がＶ。Ｇ３優勝は２月静岡以来、今年２回目（通算９回目）。「師匠のような存在」の冠大会で初代覇者となり「最高にうれしい」と喜びを爆発させた。「自分は武田（豊樹）さんと平原さんに競輪を教えてもらったので」。平原康多カップのタイトルはなんとしてもほしいものだった。伊