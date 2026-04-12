【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優・歌手 南條愛乃が、約2年8カ月ぶりとなる待望の6thオリジナルアルバムを2026年8月12日にリリースすることが決定した。本作は、例えば「静」と「動」という「対極」する2つの世界を表現。それぞれのコンセプトを2枚のミニアルバム形式で構成するという、彼女の表現力の深淵に触れる意欲的な作品となっている。今作の制作にあたり、南條愛乃本人に加えて、シーンを代表する多彩なクリエ