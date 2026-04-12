【巷説 立川談志水滸伝】#1笑福亭鶴瓶が京都産業大の同級生と“一線”を超えた瞬間 部屋では手を握るだけの純情派「俺さまは立川談志だ。落語とは俺だ！」この厄介な男の登場で落語界は揺れに揺れ、おかげで“落語”は“能”になることを免れた。伝統に依存せず、破壊と再生に身を削った噺家、立川談志。その荒々しく生々しい戦いの軌跡を追う、渾身のノンフィクションがスタート。◇◇◇立川談志、七十五歳没。い