俺は智也。妻とふたりの子どもたちと暮らしている。ふたり目はまだ生まれて間もないので、経営者として忙しくしている妻に代わって、俺が時短勤務中。大手企業で、リモート勤務も可能なので、恵まれていると思っている。そんなある日、姉から突然電話がきて「夫と別居したいから、3ヶ月だけ部屋を貸してほしい」と…。姉は、大学も途中で辞めて、仕事もしたことがない--正直、ひとりで生きていけるタイプじゃない…早く旦那さんと