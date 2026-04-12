◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―３阪神（１２日・バンテリンドーム）中日の高橋宏斗投手が、５回６安打３失点で今季２敗目を喫した。０―０の５回だった。前川の右前打と近本への四球で２死二、三塁となり、中野の左中間への二塁打で先制点を献上。続く森下にも１５６キロの初球を中前に運ばれ、さらに２点を追加された。続く佐藤輝にも、１５２キロの初球を左翼線に運ばれた。なおも２死満塁のピンチは木浪から空振り三振を奪