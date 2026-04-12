◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―３阪神（１２日・バンテリン）中日が今季２度目の完封負け＆同一カード３連敗で、借金が最多の８に膨らんだ。スポーツ報知評論家の金村義明氏は、５回に初球を狙い打たれて黒星を喫した高橋宏斗の単調な投球だけでなく、時間を取らないチームメートや首脳陣の問題点を指摘した。＊＊＊高橋宏斗はいいボールを持っているが、シュート回転して甘く入る悪癖がある。序盤から阪神打線を警戒する