１０日、天津博物館「廉典鑑今−天津博物館所蔵廉潔文物テーマ展」で展示を見る人。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津4月12日】中国天津市の天津博物館で10日、廉潔（清廉）文化をテーマにした展覧会「廉典鑑今−天津博物館蔵廉潔文物テーマ展」が始まった。古書や青銅器、玉器、磁器、書画など123件（組）を展示。所蔵文化財を通じて廉潔に関する歴史の知恵を掘り起こし、「典籍・詩詞・成語・垂範（すいはん）」の四