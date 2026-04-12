◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東▽第１０節川崎０―２鹿島（１２日・Ｕ等々力）川崎は０―０の後半６分、鹿島にＰＫを与えると、同８分にＭＦ鈴木優磨に決められるなど、０―２で敗れた。直前の左ＣＫのチャンスから一転、ＦＷ田川にドリブルを許しピンチを迎えると、ＭＦ松村のシュートをＧＫブローダーセンが弾く。こぼれたところで、ＭＦ三竿に対しＭＦ伊藤がファウルをし、痛恨のＰＫ献上となった。同１９分にはＦＫ