■これまでのあらすじ職場の部下に心を許し、あげくは訴えられた夫・斗真。夫の無実の罪を暴いた妻・澪は、夫婦関係を終わらせようとする。しかし必死に懇願する夫の様子に、澪は再構築を選ぶ。一方、深山は職場で「相談女」と揶揄され、孤立していた。彼女の抱える闇は気になるが、澪にできることはもうない。そう思っていたある日…。【浅田澪 Side Story】深山さんは、ずっと母親の歪んだ期待を背負わされて生きてきたようです