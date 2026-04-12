◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第１０節川崎０―２鹿島（１２日・Ｕ等々力）東の首位に立つ鹿島は後半戦初陣を飾り、勝ち点３を積み上げた。後半に鈴木優磨、レオセアラがゴールを挙げ、２―０で勝利した。＊＊＊前半は０―０。松村優太、田川亨介のスタメン起用、さらにはコートチェンジにより、前半から圧力をかける体勢で臨んだが、ピリッとしなかった。川崎の出足のいい守備に苦しみ、前進の手立てが描けず