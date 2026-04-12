◇パ・リーグ日本ハム7―11ソフトバンク（2026年4月12日エスコンF）日本ハムは対ソフトバンク開幕から5連敗を喫した。新庄剛志監督（54）は「あ、5連敗か。ははは。3連戦じゃなくて良かった。あっち繋がってるから。ははは」と、あえて明るく笑い飛ばした。ソフトバンクは17安打にセーフティースクイズを絡めたりと執念を見せた。「まあ意識はしてくれてると思うんで。あまりこっちはね、今連敗続いてるからソフトバ