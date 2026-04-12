愛知県岡崎市の動物園に、去年死んだアジアゾウ「ふじ子」の実物大の像がお目見えしました。 【写真を見る】アジアゾウ「ふじ子」の実物大の像が公開 地元高校生らが制作 「故郷に連れてこられて達成感」 岡崎市の東公園動物園のゾウ舎に現れたのはアジアゾウ「ふじ子」の実物大の像です。 ふじ子は動物園のシンボルとして長年親しまれてきましたが、去年7月に57歳で死にました。 地元・岡崎城西高校の美術部員と卒業生が強化