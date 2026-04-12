喜んでカードを義母に預けた妻。でも返してほしいと言った時の義母の反応は、想定外だったのです…。孫の貯金という名目の通帳。その背景には、親世代の経済事情が関わっていたなんて。妻はどう対応すべきでしょうか？>>【まんが】孫名義の貯金通帳の行方(ウーマンエキサイト編集部)