男子児童が行方不明となっている京都府南丹市で、警察が捜索している山の中から男児が履いていたものと特徴の似た靴が見つかったことが新たにわかりました。警察によりますと、南丹市立園部小学校の6年生、安達結希くんは、先月23日、父親が車で学校のすぐ近くまで送り届けたのを最後に、行方がわからなくなっています。警察は、12日も、およそ５０人態勢で、小学校から6キロ近く離れた山の中などの捜索を行っていましたが、自宅と