俳優の安田顕（52）が、11日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。スキーについて明かした。出身地の北海道・室蘭は風に流されて雪があまり積もらないという。そのため、小学校の体育の授業はアイススケートで、校庭に積もった雪を全校生徒で踏み、先生が水をまくとガタガタのスケートリンクができると説明した。そして「北海道といったらスキーが滑れると思われてたんだけど、実はスケートなんですよ」