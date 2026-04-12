八海醸造は、MLBの人気球団ロゴをあしらった限定商品「麹だけでつくったすっきりあまさけMLBコレクションラベル」を、2026年3月下旬から日本国内で順次販売しています。コンプリートしたいコラボ...！八海醸造は、メジャーリーグ・ベースボール（以下「MLB」）と日本国内におけるオフィシャルスポンサー契約を締結しています。 今回のコレクションラベルでは、825gと118gのパッケージ正面に、ドジャース、パドレス、レッドソックス