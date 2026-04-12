5月には県内でも広く田植えが始まります。価格が注目される一方で近年大きな課題となっているのが暑さへの対応です。おいしいコメを届けるために、“コメどころ”の責任を果たすために、行政や研究機関は対応を迫られてます。 ◆最短2か月で栽培！新施設を建設 そこは7階に位置する研究室。新潟大学の一角でコメが実りの時期を迎えているというので案内してもらいました。〈新潟大学 農学部山崎 将紀 教授〉「これは栽培