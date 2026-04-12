すでにベテランの域に達しながら、精力的な活動を続ける京都府出身のラッパー・ANARCHY。2006年の1stアルバム『Rob The World』は、シーンのあいだではすでに名盤としての評価を確立しているような傑作だった。そして、本稿で紹介する最新アルバム『Crest』は、『Rob The World』で彼が電撃を走らせてから20年の時が経つタイミングで投下された、アルバム作品としても実に10枚目の作品となる。 （関連：【画像】ス